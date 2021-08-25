Сын известного алтайского бизнесмена получил условный срок за кокаин

Матвея Степурко, сына бизнесмена, члена Общественной палаты Алтайского края, заслуженного тренера России Андрея Степурко, признали виновным в приобретении и хранении наркотиков, пишет « Банкфакс » со ссылкой на Индустриальный суд.

Молодой человек утверждал, что приехал в лес во Власихе за грибами. Той же версии на суде придерживался и его отец Андрей Степурко. Друг семьи Юрий Першаков подтверждал, что поход за грибами — обычное для них занятие.

Как уже сообщалось, 29 июля 2020 года Степурко поднял закладку с кокаином, сел в такси, но когда появился патруль сотрудников Росгвардии, выкинул наркотики в окно.

Закладку действительно нашли в указанном месте.

Как писал «Толк», когда силовики задержали парня, у него завибрировал телефон. Правоохранители попросили разблокировать гаджет и с согласия владельца прочитали пришедшее сообщение: «Ну что, нашел, поднял?» и указание на некое место, отмеченное красными стрелками.

Матвея Степурко признали виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков). Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

Ранее в Барнауле под суд пошли пятеро закладчиков из трех регионов.