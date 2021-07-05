В Барнауле будут судить пятерых закладчиков из трех регионов

В Алтайском крае до 20 лет колонии грозит пятерым россиянам, занимавшимся распространением наркотиков в крупном размере, сообщает региональное МВД.

Перед судом предстанут пятеро уроженцев Алтайского края, Республики Татарстан и Краснодарского края.

«Занимались сбытом наркотических средств. Вступали в сговор с лицами, формировали для них тайники-закладки в различных местах, после чего сообщали по сотовому телефону координаты местности», — рассказали в ведомстве.

За свою работу закладчики получали вознаграждение «путем переводов через электронные системы платежей».

При задержании у мужчин изъяли около 400 граммов синтетических наркотиков, а также телефоны с переписками и номерами клиентов.

Всем пятерым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в барнаульском лесу изловили парня с фотографиями координат закладки.