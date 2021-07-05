В Барнауле будут судить пятерых закладчиков из трех регионов

Перед судом предстанут пятеро уроженцев Алтайского края, Республики Татарстан и Краснодарского края.
«Занимались сбытом наркотических средств. Вступали в сговор с лицами, формировали для них тайники-закладки в различных местах, после чего сообщали по сотовому телефону координаты местности», — рассказали в ведомстве.
За свою работу закладчики получали вознаграждение «путем переводов через электронные системы платежей».
При задержании у мужчин изъяли около 400 граммов синтетических наркотиков, а также телефоны с переписками и номерами клиентов.
Всем пятерым грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в барнаульском лесу изловили парня с фотографиями координат закладки.