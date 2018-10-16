Скатайте мяч из хлеба. Александр Емельяненко посоветовал Кокорину и Мамаеву, как выжить в СИЗО

Известный боец смешанных единоборств, отсидевший по уголовной статье Александр Емельяненко посоветовал арестованным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, как правильно вести себя в СИЗО, пишет Life. ru.

Емельяненко первым делом сказал, что футболистам надо исправляться и не совершать прежних ошибок. Кроме того, он посоветовал парням, обвиняемым в хулиганстве за две драки, больше читать и заниматься спортом даже за решеткой. Для этого Александр Емельяненко предложил Кокорину и Мамаеву сделать мячик из любого подручного материала:

Если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать узел, выходить на прогулку и там пинать. Один будет стоять на воротах, а другой отрабатывать удары.

За что арестовали футболистов

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

За что сидел Емельяненко

В ноябре 2016 года Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

А ранее, по словам его знаменитого брата Федора, Александр уже сидел в колонии, куда попал в 18 лет.