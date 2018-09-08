Читайте нас в соцсетях
8 сентября 17°C
31

«Скажи-ка, дядя». День Бородинского сражения: пять вопросов о крупнейшей битве в войне 1812 года

8 сентября — День воинской славы России. Праздник учредили в честь сражения в 1812 году русской армии под командованием Кутузова с французской армией, возглавляемой Наполеоном. Сражение, которое вошло в историю, назвали Бородинским. Altapress.ru отвечает на главные вопросы о самой кровопролитной битве того времени.

Битва под Москвой, 7 сентября 1812 года
Битва под Москвой, 7 сентября 1812 года
Луи Лежен, CC0 via Wikimedia Commons

«Фельдмаршал победы»: когда и почему Кутузов был назначен главнокомандующим?

После вторжения французской армии на территорию Российской империи русские войска были вынуждены отходить в глубь страны. Затянувшееся отступление вызвало недовольство в обществе. Поэтому император Александр I сместил с позиции главнокомандующего генерала Барклая-де-Толли. и назначил Михаила Илларионовича Кутузова.

Постановление о назначении подписано 20 августа 1812 года (по старому стилю — 8 августа), пишет РИА Новости.

Где проходила Бородинская битва?

Кутузов решил дать сражение французской армии у села Бородино, расположенного в 124 километрах западнее Москвы. Позиция русской армии на Бородинском поле занимала 8 километров по фронту и до 7 километров в глубину. Правый фланг примыкал к Москве‑реке, а левый — к труднопроходимому лесу. Центр же опирался на высоту Курганная, прикрываемую с запада Семеновским ручьем. При этом лес и кустарник в тылу позиции позволяли скрытно расположить войска и осуществлять маневры.

Бородинское поле. Главный монумент на месте, где была батарея Раевского
Бородинское поле. Главный монумент на месте, где была батарея Раевского
Дубопробка, CC0 from Wikimedia Commons

Почему произошло Бородинское сражение?

Кутузов стремился остановить наступление на Москву. Главнокомандующий выбрал стратегию активной обороны, чтобы нанести войскам противника как можно больший урон, изменить соотношение сил и сохранить российские войска для дальнейших битв.

Наполеон хотел уничтожить всю российскую армию в генеральном сражении. По данным arms-expo.ru, он не сомневался в своей победе. При восходе солнца накануне Бородинского сражения он заявил: «Это солнце Аустерлица» (в битве при Аустерлице наполеоновская армия разгромила союзные войска России и Австрии).

Кто победил в Бородинском сражении и почему?

Обе армии понесли огромные потери. Наполеон вынудил русские войска отступить, но решающей победы не добился.

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… «, — говорил после сражения Наполеон (цитата по РИА Новости).

Конец Бородинского боя
Конец Бородинского боя
Василий Верещагин, СС0 via Wikimedia Commons

В чем значение Бородинского сражения?

Это крупнейшее и самое кровопролитное сражение Отечественной войны 1812 года. Его результаты разочаровали Наполеона: французская армия заставила русских отступить, но, одержать убедительную победу ей не удалось.

Французская армия потеряла ореол непобедимости, а русские воспрянули духом, выстояв против превосходящего их по численности врага.

Бородинское сражение не привело к немедленной победе русской армии, но изменило ход Отечественной войны 1812 года.

Бородинское сражение в цифрах

  • Бородинское сражение началось 7 сентября между 5 и 6 часами утра,
  • Французская армия потеряла убитыми и ранеными, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч человек, а русская армия — свыше 44 тысяч человек.
  • После сражения Александр I произвел Кутузова в фельдмаршалы и пожаловал 100 тысяч рублей. Всем нижним чинам, принимавшим участие в Бородинской битве, пожаловали по 5 рублей на каждого.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...

Уважаемые читатели! В связи в выборами губернатора и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 8 сентября до 20.00 9 сентября (время барнаульское) система комментирования отключена.

Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка