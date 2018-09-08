«Скажи-ка, дядя». День Бородинского сражения: пять вопросов о крупнейшей битве в войне 1812 года

«Фельдмаршал победы»: когда и почему Кутузов был назначен главнокомандующим?
После вторжения французской армии на территорию Российской империи русские войска были вынуждены отходить в глубь страны. Затянувшееся отступление вызвало недовольство в обществе. Поэтому император Александр I сместил с позиции главнокомандующего генерала Барклая-де-Толли. и назначил Михаила Илларионовича Кутузова.
Постановление о назначении подписано 20 августа 1812 года (по старому стилю — 8 августа), пишет РИА Новости.
Где проходила Бородинская битва?
Кутузов решил дать сражение французской армии у села Бородино, расположенного в 124 километрах западнее Москвы. Позиция русской армии на Бородинском поле занимала 8 километров по фронту и до 7 километров в глубину. Правый фланг примыкал к Москве‑реке, а левый — к труднопроходимому лесу. Центр же опирался на высоту Курганная, прикрываемую с запада Семеновским ручьем. При этом лес и кустарник в тылу позиции позволяли скрытно расположить войска и осуществлять маневры.
Почему произошло Бородинское сражение?
Кутузов стремился остановить наступление на Москву. Главнокомандующий выбрал стратегию активной обороны, чтобы нанести войскам противника как можно больший урон, изменить соотношение сил и сохранить российские войска для дальнейших битв.
Наполеон хотел уничтожить всю российскую армию в генеральном сражении. По данным arms-expo.ru, он не сомневался в своей победе. При восходе солнца накануне Бородинского сражения он заявил: «Это солнце Аустерлица» (в битве при Аустерлице наполеоновская армия разгромила союзные войска России и Австрии).
Кто победил в Бородинском сражении и почему?
Обе армии понесли огромные потери. Наполеон вынудил русские войска отступить, но решающей победы не добился.
«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… «, — говорил после сражения Наполеон (цитата по РИА Новости).
В чем значение Бородинского сражения?
Это крупнейшее и самое кровопролитное сражение Отечественной войны 1812 года. Его результаты разочаровали Наполеона: французская армия заставила русских отступить, но, одержать убедительную победу ей не удалось.
Французская армия потеряла ореол непобедимости, а русские воспрянули духом, выстояв против превосходящего их по численности врага.
Бородинское сражение не привело к немедленной победе русской армии, но изменило ход Отечественной войны 1812 года.
Бородинское сражение в цифрах
- Бородинское сражение началось 7 сентября между 5 и 6 часами утра,
- Французская армия потеряла убитыми и ранеными, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч человек, а русская армия — свыше 44 тысяч человек.
- После сражения Александр I произвел Кутузова в фельдмаршалы и пожаловал 100 тысяч рублей. Всем нижним чинам, принимавшим участие в Бородинской битве, пожаловали по 5 рублей на каждого.