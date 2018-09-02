2 сентября 1945: капитуляция Японии. День окончания Второй мировой войны

Завершение Второй мировой войны
26 июля 1945 года правительства Великобритании, США и Китая подписали Потсдамскую декларацию. В ней они выдвинули условия капитуляции Японии, пишет ТАСС. Японское правительство не приняло их.
Спустя три месяца после капитуляции Германии, 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а на следующий день начал военные действия. В эти же дни, 6 и 9 августа 1945 года США сбросило атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Красная Армия разгромила японские силы в Маньчжурии (северо-восточный Китай).
15 августа в Японии по радио передали речь императора, который сообщил о полной капитуляции. Акт об этом подписали 2 сентября на борту американского линкора «Миссури».
Цифры
- Вторая мировая война длилась 6 лет — с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945, пишет РИА Новости.
- Военные действия во Второй мировой шли на территории 40 государств.
- Оценки историков разнятся, сколько людей во всем мире погибло во Второй мировой войне. ТАСС приводит данные, что погибло от 50 до 80 млн человек (и военного, и гражданского населения). Издание «Аргументы и факты» пишет о более 70 млн погибших.