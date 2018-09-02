2 сентября 1945: капитуляция Японии. День окончания Второй мировой войны

С 2010 года в России отмечают памятную дату — День окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года представители союзных государств, в том числе СССР, от имени Объединенных наций подписали Акт о капитуляции Японии.

Завершение Второй мировой войны

26 июля 1945 года правительства Великобритании, США и Китая подписали Потсдамскую декларацию. В ней они выдвинули условия капитуляции Японии, пишет ТАСС. Японское правительство не приняло их.

Спустя три месяца после капитуляции Германии, 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а на следующий день начал военные действия. В эти же дни, 6 и 9 августа 1945 года США сбросило атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Красная Армия разгромила японские силы в Маньчжурии (северо-восточный Китай).

15 августа в Японии по радио передали речь императора, который сообщил о полной капитуляции. Акт об этом подписали 2 сентября на борту американского линкора «Миссури».

Цифры