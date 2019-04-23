Сколько лет Мэйси Уильямс, сыгравшей Арью Старк в «Игре престолов»

Постельная сцена с Мэйси Уильмс шокировали многих зрителей 8 сезона «Игры престолов». Актриса, сыгравшая Арью Старк, выглядит как подросток. У многих зрителей сразу возник вопрос: а можно ли актрисе сниматься в подобных сценах. Рассказываем, сколько лет Мэйси Уильмс и что сама актриса рассказала о съемках.

Мэйси Уильямс начала сниматься в сериале еще в 13 лет, пишет vokrug.tv. В 8 сезоне «Игры престолов» актрисе 22 года.

Партнером актрисы в постельной сцене стал 31-летний актер Джозеф Демпси. Ему было неловко видеть голую Мэйси Уильямс, пишет cosmo.ru.

«Это странно для меня, потому что я знаю Мэйси с 11 лет. В то же время сейчас она — 20-летняя женщина, — заявил актер и подытожил. — Так что мы просто повеселились»

В 8 сезоне «Игры престолов» перед битвой с армией Короля ночи Арья Старк решается провести ночь с Джендри, героем Джозефа Демпси. Этот юноша — бастард Роберта Баратеона, уточняет gamebomb.ru.

По признанию Мэйси Уильямс, когда актриса узнала, что ей придется раздеться перед камерой, сразу же подумала о том, что пойдет в спортзал. Об этом пишет actualnews.org.

Выход «Игры престолов» 8 сезон: график

Официальные даты выхода серий на канале HBO: 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая, говорится на сайте HBO.

Однако в России они появятся в следующие даты: