Сколько лет Мэйси Уильямс, сыгравшей Арью Старк в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс начала сниматься в сериале еще в 13 лет, пишет vokrug.tv. В 8 сезоне «Игры престолов» актрисе 22 года.
Партнером актрисы в постельной сцене стал 31-летний актер Джозеф Демпси. Ему было неловко видеть голую Мэйси Уильямс, пишет cosmo.ru.
«Это странно для меня, потому что я знаю Мэйси с 11 лет. В то же время сейчас она — 20-летняя женщина, — заявил актер и подытожил. — Так что мы просто повеселились»
В 8 сезоне «Игры престолов» перед битвой с армией Короля ночи Арья Старк решается провести ночь с Джендри, героем Джозефа Демпси. Этот юноша — бастард Роберта Баратеона, уточняет gamebomb.ru.
По признанию Мэйси Уильямс, когда актриса узнала, что ей придется раздеться перед камерой, сразу же подумала о том, что пойдет в спортзал. Об этом пишет actualnews.org.
Выход «Игры престолов» 8 сезон: график
Официальные даты выхода серий на канале HBO: 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая, говорится на сайте HBO.
Однако в России они появятся в следующие даты:
- 1 серия — 15 апреля
- 2 серия — 22 апреля
- 3 серия — 29 апреля
- 4 серия — 6 мая
- 5 серия — 13 мая
- 6 серия — 20 мая, говорится на сайте rankbrain.ru.