Когда премьера «Игры престолов» 8 сезон: где и во сколько смотреть

Когда выйдет 1 серия «Игры престолов» 8 сезон
Премьера запланирована на 14 апреля 2019 года. Однако в России серия будет доступна 15 апреля в 4:00 по московскому времени, согласно данным сервиса Amediateka, который представляет американский телеканал HBO в России.
«Игра престолов»: где смотреть онлайн?
Официально посмотреть «Игру престолов» в России можно в сервисе Amediateka. Однако за серии придется заплатить 599 рублей. 1 серия уже появилась на сайте.
Выход «Игры престолов» 8 сезон: график
Официальные даты выхода серий на канале HBO: 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая, говорится на сайте HBO.
Однако в России они появятся в следующие даты:
- 1 серия — 15 апреля
- 2 серия — 22 апреля
- 3 серия — 29 апреля
- 4 серия — 6 мая
- 5 серия — 13 мая
- 6 серия — 20 мая, говорится на сайте rankbrain.ru.
Почему все ждут 8 сезон «Игры престолов»?
8 сезон — финальный сезон популярного сериала «Игра престолов». В этом сезоне станут известны ответы на главные вопросы истории и получат развитие ключевые события 7 сезона. Среди них beztabu.net выделяет следующее:
- дракон Дрогон признает Джона Таргариеном, и дает себя погладить,
- Джон Сноу договаривается с Дейенерис о совместной борьбе против Ходоков и начинает добычу обсидиана на Драконьем камне,
- у Короля ночи появился собственный дракон, когда он оживил убитого дракона Дейенерис. Он повел войска мертвых к стене и разрушил ее.
Главной интригой 8 сезона стали отношения между Джоном Сноу и Дайенерис Таргариен. Несмотря на их возможные родственные связи, между героями вспыхнула страсть. Это добавляет неожиданный поворот в истории и в ответе на вопрос «Кто станет правителем Семи Королевств?».
Кроме того, за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» на YouTube появились отрывки из первой серии. Спойлеров в этих кадрах было достаточно для того, чтобы фанаты возмутились.
Известно, что на производство восьмого сезона потратили 90 млн долларов, говорится на сайте Amediateka. Эти расходы сопоставимы с широкоэкранными блокбастерами, уточняет rosregistr.ru.