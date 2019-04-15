Когда премьера «Игры престолов» 8 сезон: где и во сколько смотреть

14 апреля 2019 состоялась премьера финального сезона «Игры престолов». Однако в России посмотреть серию можно только 15 апреля. Рассказываем, где и когда можно посмотреть, когда выйдут следующие серии 8 сезона.

Когда выйдет 1 серия «Игры престолов» 8 сезон

Премьера запланирована на 14 апреля 2019 года. Однако в России серия будет доступна 15 апреля в 4:00 по московскому времени, согласно данным сервиса Amediateka, который представляет американский телеканал HBO в России.

«Игра престолов»: где смотреть онлайн?

Официально посмотреть «Игру престолов» в России можно в сервисе Amediateka. Однако за серии придется заплатить 599 рублей. 1 серия уже появилась на сайте.

Выход «Игры престолов» 8 сезон: график

Официальные даты выхода серий на канале HBO: 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая, говорится на сайте HBO.

Однако в России они появятся в следующие даты:

1 серия — 15 апреля

2 серия — 22 апреля

3 серия — 29 апреля

4 серия — 6 мая

5 серия — 13 мая

6 серия — 20 мая , говорится на сайте rankbrain.ru.

Почему все ждут 8 сезон «Игры престолов»?

8 сезон — финальный сезон популярного сериала «Игра престолов». В этом сезоне станут известны ответы на главные вопросы истории и получат развитие ключевые события 7 сезона. Среди них beztabu.net выделяет следующее:

дракон Дрогон признает Джона Таргариеном , и дает себя погладить,

и дает себя погладить, Джон Сноу договаривается с Дейенерис о совместной борьбе против Ходоков и начинает добычу обсидиана на Драконьем камне,

у Короля ночи появился собственный дракон , когда он оживил убитого дракона Дейенерис. Он повел войска мертвых к стене и разрушил ее.

Главной интригой 8 сезона стали отношения между Джоном Сноу и Дайенерис Таргариен. Несмотря на их возможные родственные связи, между героями вспыхнула страсть. Это добавляет неожиданный поворот в истории и в ответе на вопрос «Кто станет правителем Семи Королевств?».

Кроме того, за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» на YouTube появились отрывки из первой серии. Спойлеров в этих кадрах было достаточно для того, чтобы фанаты возмутились.

Известно, что на производство восьмого сезона потратили 90 млн долларов, говорится на сайте Amediateka. Эти расходы сопоставимы с широкоэкранными блокбастерами, уточняет rosregistr.ru.