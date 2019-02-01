Сколько простоят сильные морозы в Алтайском крае

2 февраля температура воздуха в регионе местами опустится до -45 градусов ночью, и −27…−32 градусов днем.
В воскресенье, 3 февраля, станет «теплее» — столбик термометра покажет −22…−34 градусов ночью и −11…−23 днем. В этот день синоптики прогнозируют усиление ветра до 19 м/с.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в Западной Сибири сильные морозы продержатся до 4 февраля.
Согласно данным алтайского ЦГМС, в крае понижение минимальной температуры воздуха до −33…−38 градусов, местами до −39…−44 градусов также ожидается в период с 5 по 8 февраля.