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Жизнь

Сколько простоят сильные морозы в Алтайском крае

Аномальные морозы в Алтайском крае простоят до 8 февраля, говорится на сайте алтайского ЦГМС.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

2 февраля температура воздуха в регионе местами опустится до -45 градусов ночью, и −27…−32 градусов днем.

В воскресенье, 3 февраля, станет «теплее» — столбик термометра покажет −22…−34 градусов ночью и −11…−23 днем. В этот день синоптики прогнозируют усиление ветра до 19 м/с.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в Западной Сибири сильные морозы продержатся до 4 февраля.

Согласно данным алтайского ЦГМС, в крае понижение минимальной температуры воздуха до −33…−38 градусов, местами до −39…−44 градусов также ожидается в период с 5 по 8 февраля.

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