Сколько раз "похоронили" Елизавету II

Ровно год назад умерла королева Великобритании Елизавета II. Для всего мира этот день был очень напряженной датой сначала из-за первых фейковых новостей о ее смерти.

Кто распространил фейк?

Сообщение о том, что Елизавета II якобы умерла, появилось в аккаунте, который копировал оформление официального аккаунта The Guardian (ежедневная газета в Великобритании).

Сославшись на эту публикацию, ложные сообщения опубликовали некоторые российские и зарубежные СМИ, а также ряд Telegram-каналов.

Некоторые СМИ, распространившие фейковую информацию, объяснили ошибку тем, что The Guardian удалил сообщение о смерти. Но ни сайт The Guardian, ни соцсети издания даже не публиковали такой информации.

Королева Елизавета Из сети интернет

Как все было на самом деле?

В середине дня 8 сентября Букингемский дворец сообщил о том, что королеву поместили под врачебный надзор из-за состояния, вызывающего серьезное беспокойство.

Сразу после этого в замок Балморал в Шотландии, где королева проводит лето, приехали ее дети и близкие родственники.

До второй половины дня о состоянии Елизаветы II не сообщали.

Сообщение о смерти монарха Букингемский дворец распространил около 20:30 по московскому времени.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский наблюдают за состязаниями в конном троеборье, 1968 опубликовано на topnonoje.ru

Официальное сообщение и траур

Премьер-министру Великобритании позвонил личный секретарь Елизаветы и произнес фразу «Лондонский мост рухнул».

Это код для начала плана по проведению прощания и похорон королевы под названием «Операция London Bridge». Его разработали в 1960 году и обновляли каждый год.

План был рассчитан на десять дней. На зданиях госструктур и резиденциях королевской семьи приспустили флаги. Парламент страны, правительство и законодательные органы приостановили работу. На несколько дней ввели запрет на публикацию информации и новостей на сайтах госструктур, даже если эти сообщения носили срочный характер. В теле- и радиоэфире транслировали только программы о жизни королевы, медиапространство замерло на все дни прощания с монархом.