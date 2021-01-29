Скончался актер Василий Лановой. Его госпитализировали с коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-ом году жизни в Москве. В начале января его госпитализировали с коронавирусом, сообщает РБК.

О смерти актера сообщила его жена Ирина Купченко.

О заражении звездной четы Ланового и Купченко COVID-19 стало известно 2 января. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, супругов все же положили в больницу. 28 января артиста перевели в реанимацию, где он и ушел из жизни.

Биография артиста

Василий Лановой родился в 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже — в Театральное училище имени Б. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.

Актера полюбили за его аристократическую, благородную внешность и внутреннюю силу. Он сыграл Артура Грея в «Алых Парусах», Ивана Вараввы в «Офицерах», Владислава Костенко в «Петровке, 38» и князя Андрея в «Войне и мире». Также известен по картинам «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных» и других.

На его счету была только одна эпизодическая роль в комедии — в фильме «Полосатый рейс», где Лановой говорит знаменитую фразу о «группе в полосатых купальниках».

Также с 1957 года Лановой служил в театре им. Вахтангова. С 1985 года преподавал в Театральном институте им. Бориса Щукина, с 1996 года заведовал кафедрой сценической речи.

В 2015 году Василий Лановой приезжал в Барнаул и Бийск, где прошли его творческие встречи со зрителем. Он отметил, что мечтает попасть на Шукшинский фестиваль и хотел бы выступить вместе с оркестром «Сибирь».