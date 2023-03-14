Скончался после депрессии известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» актер

Актер Владимир Акимов ушел из жизни 1 марта, но о его смерти стало известно лишь недавно, сообщает «Комсомольская Правда».

Артист не дожил до своего дня рождения всего чуть больше месяца. Ему должно было исполниться 60 лет.

Владимир Акимов запомнился зрителям по ролям криминалистов, адвокатов и врачей в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

После смерти жены Акимов впал в глубокую депрессию. У него начались проблемы с алкоголем, он почти не появлялся на сцене театров и не снимался в кино.

Основным занятием артиста стала продажа детских игрушек и канцелярских товаров. Но в последние 1,5−2 года Акимов отказался и от этого увлечения из-за проблем со здоровьем.

Его дочь поделилась, что совсем скоро актер должен был отправиться на реабилитацию, но не успел.

Похороны артиста прошли 5 марта.

Ранее скончался знаменитый японский писатель Кэндзабуро Оэ.