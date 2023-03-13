13 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Умер знаменитый японский писатель Кэндзабуро Оэ

Знаменитый японский писатель, лауреат Нобелевской премии 1994 года Кэндзабуро Оэ скончался на 89-м году жизни, передает ТАСС.

Япония.
Япония.
CC0

В России Оэ известен как автор романа-антиутопии «Объяли меня воды до души моей…».

Нобелевскую премию Кэндзабуро Оэ получил в 1994 году за то, что он «с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».

Нобелевский комитет в числе главных работ упомянул романы «Футбол 1860 года», «История M/T и Лесного чуда» и «Письма к милому прошлому».

За что Кэндзабуро Оэ прозвали японским Сэлинджером

В своих текстах писатель исследовал проблемы самоидентификации японской молодежи, за что и получил свое прозвище.

Ранее другой японский писатель попал в топ книг для чтения в темные времена от барнаульцев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость