Умер знаменитый японский писатель Кэндзабуро Оэ

Знаменитый японский писатель, лауреат Нобелевской премии 1994 года Кэндзабуро Оэ скончался на 89-м году жизни, передает ТАСС.

В России Оэ известен как автор романа-антиутопии «Объяли меня воды до души моей…».

Нобелевскую премию Кэндзабуро Оэ получил в 1994 году за то, что он «с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».

Нобелевский комитет в числе главных работ упомянул романы «Футбол 1860 года», «История M/T и Лесного чуда» и «Письма к милому прошлому».

За что Кэндзабуро Оэ прозвали японским Сэлинджером

В своих текстах писатель исследовал проблемы самоидентификации японской молодежи, за что и получил свое прозвище.

Ранее другой японский писатель попал в топ книг для чтения в темные времена от барнаульцев.