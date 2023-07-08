Скончался известный режиссер первого реалити-шоу "За стеклом" и передачи "Куклы"

Любомиров родился 22 ноября 1953 года в Ленинграде.
В кинематографе работал с 1985 года.
Под его руководством сняли документальные фильмы «Импичмент по-русски», «Маски сокитов» и «Тайны посвящения».
Больше всего Григорий запомнился зрителям по работе на телеканалах НТВ, ТВ-6 и "Россия".
Он режиссировал известную передачу "Куклы", был режиссером и автором идеи первого в России реалити-шоу "За стеклом".
Кроме того, Любомиров срежиссировал первый российский детективный телесериал "Кулагин и Партнеры", сериалы Рублевка.Live», «Сталин.Live», «Одинокий Волк», «Лестница в небеса» и другие проекты.
Ранее умер актер, сыгравший герцога Бэкингема в "Трех мушкетерах", Алексей Кузнецов.