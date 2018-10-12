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Скончался командующий восточным округом войск Росгвардии

Командующий восточным округом войск национальной гвардии герой России генерал-полковник Игорь Груднов скончался 11 октября на 59-м году жизни, сообщается на сайте Росгвардии.

Свеча.
Свеча.
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«Руководство войск национальной гвардии Российской Федерации, коллегия Росгвардии, совет ветеранов войск правопорядка скорбят по поводу безвременной кончины генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова и выражают искрение соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

По данным Росгвардии, Игорю Груднову вместе с коллегами удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов.

«Игорь Сергеевич искренне любил Дальний Восток, в этих суровых краях он планировал завершить свою службу», отмечают на сайте ведомства.

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