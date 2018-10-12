Скончался командующий восточным округом войск Росгвардии

Командующий восточным округом войск национальной гвардии герой России генерал-полковник Игорь Груднов скончался 11 октября на 59-м году жизни, сообщается на сайте Росгвардии .

«Руководство войск национальной гвардии Российской Федерации, коллегия Росгвардии, совет ветеранов войск правопорядка скорбят по поводу безвременной кончины генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова и выражают искрение соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

По данным Росгвардии, Игорю Груднову вместе с коллегами удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов.

«Игорь Сергеевич искренне любил Дальний Восток, в этих суровых краях он планировал завершить свою службу», отмечают на сайте ведомства.