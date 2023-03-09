Скончался на 74-м году жизни муж Дарьи Донцовой

Бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева сообщила о смерти Александра Донцова в Telegram-канале:
«8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН».
Анна Павлиева добавила, что о месте и дате отпевания сообщат позднее. Некоторое время Агриппина Донцова не будет присутствовать в соцсетях.
Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Он изучал психологию малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания.
Донцов сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.
Ранее умер совладелец банка «Лубянка» миллиардер Сергей Гришин.