9 марта
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Жизнь

Скончался на 74-м году жизни муж Дарьи Донцовой

Умер муж писательницы Дарьи Донцовой (настоящее имя Агриппина Донцова) Александр 8 марта. Об этом сообщают РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева сообщила о смерти Александра Донцова в Telegram-канале:

«8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН».

Анна Павлиева добавила, что о месте и дате отпевания сообщат позднее. Некоторое время Агриппина Донцова не будет присутствовать в соцсетях.

Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Он изучал психологию малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания.

Донцов сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.

Ранее умер совладелец банка «Лубянка» миллиардер Сергей Гришин.

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