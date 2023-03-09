9 марта
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Жизнь

Умер совладелец банка «Лубянка», который «нахлобучил» экономику России на триллионы рублей

В возрасте 56 лет умер миллиардер Сергей Гришин.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Бывший совладелец Росевробанка (ранее учреждение назвалось «Лубянка», — прим.ред.) попал в больницу с нарушением мозгового кровообращения. Позже у него развился сепсис, он умер 6 марта, пишет Baza.

В 2018 году Гришин обратился к президенту США с просьбой предоставить американское гражданство.

Сделки и аферы

Гришин известен своими признаниями о том, как он обворовывал экономику России и изобретал схемы мошенничества, ущерб от которых оценивается в триллионы рублей.

Он продал свой коттедж в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл.

Начал бизнес в 1987 году с выпечки печенья и хот-догов, которые продавал в своей московской квартире, указывает bfm.ru.

Ранее в Лондоне трагически погиб российский миллиардер Дмитрий Обретецкий после того, как его сбила машина. Он пролежал около недели в коме, но врачи так и не смогли ему помочь.

Его друг не исключил, что миллиардера сбили по «заказу».

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