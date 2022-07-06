Скончался известный владелец новосибирского крематория и единственного в России музея смерти

Сын Якушина рассказал, что отцу стало плохо после лучевой терапии.
Кроме того, в его отношении с ноября 2021 года велось уголовное дело о взятках в похоронном бизнесе, Якушина отправили под домашний арест. Свою вину он не признавал.
Основатель крематория будет кремирован. Гражданская церемония прощания с Сергеем Якушиным пройдёт 8 июля в Новосибирском крематории, говорится в соцсетях музея погребальной культуры.
Напомним, в 2015 году Якушин приезжал в барнаульский крематорий, чтобы поддержать коллег.
В своем выступлении он рассказал об отношении к кремации церкви, похоронном деле, бедности населения и новых традициях в погребении. Почитать его высказывания можно здесь.