6 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Скончался известный владелец новосибирского крематория и единственного в России музея смерти

Бизнесмен, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России и основатель единственного в России новосибирского музея погребальной культуры Сергей Якушин скончался в возрасте 69 лет. У него была онкология, пишет НГС.

Сергей Якушин рассказал о кремации в Барнауле.
Сергей Якушин рассказал о кремации в Барнауле.
Анна Зайкова

Сын Якушина рассказал, что отцу стало плохо после лучевой терапии.

Кроме того, в его отношении с ноября 2021 года велось уголовное дело о взятках в похоронном бизнесе, Якушина отправили под домашний арест. Свою вину он не признавал.

Основатель крематория будет кремирован. Гражданская церемония прощания с Сергеем Якушиным пройдёт 8 июля в Новосибирском крематории, говорится в соцсетях музея погребальной культуры.

Напомним, в 2015 году Якушин приезжал в барнаульский крематорий, чтобы поддержать коллег.

В своем выступлении он рассказал об отношении к кремации церкви, похоронном деле, бедности населения и новых традициях в погребении. Почитать его высказывания можно здесь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость