Скончался известный владелец новосибирского крематория и единственного в России музея смерти

Бизнесмен, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России и основатель единственного в России новосибирского музея погребальной культуры Сергей Якушин скончался в возрасте 69 лет. У него была онкология, пишет НГС.

Сын Якушина рассказал, что отцу стало плохо после лучевой терапии.

Кроме того, в его отношении с ноября 2021 года велось уголовное дело о взятках в похоронном бизнесе, Якушина отправили под домашний арест. Свою вину он не признавал.

Основатель крематория будет кремирован. Гражданская церемония прощания с Сергеем Якушиным пройдёт 8 июля в Новосибирском крематории, говорится в соцсетях музея погребальной культуры.

Напомним, в 2015 году Якушин приезжал в барнаульский крематорий, чтобы поддержать коллег.

В своем выступлении он рассказал об отношении к кремации церкви, похоронном деле, бедности населения и новых традициях в погребении. Почитать его высказывания можно здесь.