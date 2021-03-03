«Скопинский маньяк» выходит на свободу 3 марта. Он похитил двух девушек и 4 года насиловал в подвале

Житель Рязанской области 70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», выйдет на свободу в среду 3 марта, сообщает РИА «Новости» .

Мохов отбывал почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух девушек, которых продержал в подвале почти четыре года.

«Осужденный Мохов отбывает наказание в ФКУ ИК-4, срок отбытия наказания истекает 3 марта 2021 года. После освобождения из исправительного учреждения Мохов, согласно его заявлению, намерен убыть по месту проживания в Скопин Рязанской области», — говорится в решении суда по иску администрации колонии об установлении административного надзора.

По данным суда, за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно.

«За время отбытия наказания Мохов к труду относится удовлетворительно, за нарушения порядка отбывания наказания получил одно погашенное временем взыскание… на мероприятия воспитательного характера реагирует слабо, участие в общественной жизни отряда принимает, подчиняясь необходимости, имеет семь поощрений, обучался по специальности, с родственниками отношения не поддерживает, вину признал частично, на путь исправления не встал», — указано в решении.

После освобождения за Моховым установят административный надзор сроком на 6 лет. Ему запретят посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.