«Скопинский маньяк» выходит на свободу 3 марта. Он похитил двух девушек и 4 года насиловал в подвале

Мохов отбывал почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух девушек, которых продержал в подвале почти четыре года.
«Осужденный Мохов отбывает наказание в ФКУ ИК-4, срок отбытия наказания истекает 3 марта 2021 года. После освобождения из исправительного учреждения Мохов, согласно его заявлению, намерен убыть по месту проживания в Скопин Рязанской области», — говорится в решении суда по иску администрации колонии об установлении административного надзора.
По данным суда, за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно.
«За время отбытия наказания Мохов к труду относится удовлетворительно, за нарушения порядка отбывания наказания получил одно погашенное временем взыскание… на мероприятия воспитательного характера реагирует слабо, участие в общественной жизни отряда принимает, подчиняясь необходимости, имеет семь поощрений, обучался по специальности, с родственниками отношения не поддерживает, вину признал частично, на путь исправления не встал», — указано в решении.
После освобождения за Моховым установят административный надзор сроком на 6 лет. Ему запретят посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.
В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него.
Маньяк морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку. 4 мая 2004 года их освободили.
Суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.