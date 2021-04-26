«Скорее вырветесь из быта!». Астрологический прогноз с 26 апреля по 2 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая. Кому окружать себя комфортом, кому новой командой, а кому работой, мы узнавали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с двадцатилетним стажем.

На этой неделе у всех знаков откроется второе дыхание и будет держаться всю неделю. Поэтому будьте активны и используйте все возможности и ресурсы, которая вам дает жизнь. Если вы учтете сегодняшний прогноз для своего знака, то будете максимально эффективны как в бизнесе, так и в личной жизни.

Овен

Эта неделя принесет много идей в бизнесе. Ваши предложения будут встречены с одобрением и поддержкой. Так что, если вы что-то придумали, но не решаетесь предложить, быстрее воспользуйтесь случаем.

Телец

Тельцы могут обратиться за поддержкой к сильным мира сего. Вы можете рассчитывать на благосклонность и одобрение, а также покровительство во всех вопросах. Не упустите шанс и у вас все получится.

Разговор по телефону. Pixabay.com

Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно быть более скромным, поменьше болтать и разводить демагогию. Этот период потребует от вас конкретных и понятных результатов. Окружающие вас люди ждут именно этого. Так что, смело беритесь за дело.

Рак

Ракам будет не до работы. Вас увлечет романтическое приключение, которое может перерасти в серьезные отношения с перспективой семейной жизни. Не упускайте свой шанс, будьте открыты новым знакомствам.

Лев

Львы, будьте более внимательны к своим домочадцам. Присмотритесь, может быть, кто-то из них нуждается в вашей поддержке. Приложите все усилия, чтобы исправить ситуацию к лучшему.

Речь. unsplash.com

Дева

Соберитесь с силами и проявите ораторские способности, как бы волнительно и страшно вам не было. Будьте уверены, что люди вас поймут правильно и поддержат. Окружение ждет от вас активности, никого не разочаровывайте.

Весы

Проявите всю оригинальность. Не будьте как все, будьте неповторимы! Вот увидите, ваша уникальность поможет преодолеть все преграды.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит выбраться из привычного круговорота быта и сделать что-то оригинальное и необычное. Причем не важно, будет ли это что-то масштабное или незначительное.

Долги. Деньги. altapress.ru

Стрелец

Стрельцам подвернется возможность заработать денег. От вас потребуется лишь проявить активность и усердие, взяв на себя ответственность. Дальше все пойдет, как по маслу, главное не ленитесь.

Козерог

Ваша самооценка может пошатнуться. Воспринимайте критику как помощь и поддержку, а не как унижение и издевательство. Простите себя за ошибки, быстро исправьте их и двигайтесь дальше. Самобичевание и самоуничижение здесь не помогут.

Водолей

Водолеям стоит обратить внимание на свою нервную систему и постараться избежать на этой неделе психического и нервного истощения. Займитесь йогой и медитацией. Постарайтесь выявить источник стресса и избавиться от него.

Черный кот. СС0

Рыбы

Рыбам стоит прислушаться к своей интуиции. Неделя может порадовать вас вещими снами, поэтому записывайте все, что вам снится. Обращайте внимание на приметы и, если почувствуете что-то неладное, поделитесь с этим с окружающими.