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Жизнь

Скоро будет каток. Стало известно, когда в Алтайский край придут первые крепкие морозы

Первые морозы придут в Алтайский край на этой неделе, днем 17 ноября, а ночью 18 ноября сразу стукнет — 16 градусов, предупреждают региональные синоптики. 16 ноября пока что сохранится теплая погода, но с заметным похолоданием к вечеру.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

Погода в Барнауле

Днем 16 ноября будет +1…+3 градуса, ожидается мокрый снег с дождем.

Ветер юго-западный 8−13 м/с.

В ночь на 17 ноября температура опустится до минусовых отметок −4…−6 гр, пройдет небольшая метель.

Погода в Алтайском крае

16 ноября в регионе будет 0…+5 градусов, с похолоданием в конце дня по западным районам.

Местами дождь, мокрый снег, метель. Ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

Ночью температура опустится до — 8 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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