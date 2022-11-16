Скоро будет каток. Стало известно, когда в Алтайский край придут первые крепкие морозы

Погода в Барнауле
Днем 16 ноября будет +1…+3 градуса, ожидается мокрый снег с дождем.
Ветер юго-западный 8−13 м/с.
В ночь на 17 ноября температура опустится до минусовых отметок −4…−6 гр, пройдет небольшая метель.
Погода в Алтайском крае
16 ноября в регионе будет 0…+5 градусов, с похолоданием в конце дня по западным районам.
Местами дождь, мокрый снег, метель. Ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с.
Ночью температура опустится до — 8 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.