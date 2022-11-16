Скоро будет каток. Стало известно, когда в Алтайский край придут первые крепкие морозы

Первые морозы придут в Алтайский край на этой неделе, днем 17 ноября, а ночью 18 ноября сразу стукнет — 16 градусов, предупреждают региональные синоптики. 16 ноября пока что сохранится теплая погода, но с заметным похолоданием к вечеру.