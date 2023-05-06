«Скоро начну выкидывать их в кусты» и «чем больше, тем лучше». Что барнаульцы пишут в соцсетях об электросамокатах

Недавно SuperJob выяснил, что только 38% жителей Барнаула выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов. Но что беспокоит тех, кто выступает за запрет, и как им возражают остальные? Вот что барнаульцы пишут об этом в соцсетях.

Наталья:

Я катаюсь на велосипеде и стараюсь смотреть по сторонам, но есть люди, и даже взрослые, которые не смотрят. Еще и матерят прохожих. Никакой культуры. Но те, кто на электросамокатах, еще страшнее!

Денис:

Надоели эти самокаты, стоят посередине. Никакого уважения. Скоро реально начну выкидывать их в кусты.

Ольга:

Травмпункты готовы к наплыву пациентов? Немного статистики из СМИ: в прошлом году стало известно о 1344 ДТП с участием СИМ, в которых погибли 40 человек и еще 1,4 тыс. получили травмы.

Антон:

Самокаты снижают зависимость от общественного транспорта. Чем больше людей пересядут на самокаты, тем меньше будет пассажиров. Каждому по самокату — и трамвай не нужен!

Электросамокат. unsplash.com

«Нежный Ласковый»:

А потом будут родители плакать, что их ребенка сбила машина. А то, что ребенок не соблюдает ПДД, никого не интересует. Уважаемые мамы и папы, подумайте, стоит ли разрешать пользоваться данным видом транспорта без вас.

Геннадий:

Я считаю, что решение разрешить самокатчикам ездить по дорогам и пешеходным дорожкам — ошибка нашего времени. На дорогах опасно для самих самокатчиков, на тротуарах — для пешеходов. Если мы хотим сократить наше население, пусть остается как есть. Нужно ограничить передвижение на самокатах в пределах дворов и стадионов, тогда будет порядок. Машины по тротуарам не ездят, люди по дорогам не гуляют, а самокатчикам можно все.

Денис:

В Новосибирске уже закон подписали о парковках... Если нет, добро пожаловать на штрафстоянку. Цена такая же, как за автомобили.

Оксана:

В пешеходных зонах можно было бы совсем запретить езду на электросамокатах и велосипедах. Там люди прогуливаются, дети бегают.

Все комментарии — из сообществ Алтапресс и Barnaul 22 в социальной сети Вконтакте.

Ранее барнаульцы уже жаловались на беспорядочную парковку электросамокатов в городе.