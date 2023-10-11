11 октября
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Жизнь

Скоро произойдет последнее солнечное затмение в этом году. Кто будет наблюдать

В середине октября состоится последнее солнечное затмение этого года.

Солнечное затмение в Барнауле 2022.
Солнечное затмение в Барнауле 2022.
Анна Зайкова.

Это произойдет 14 октября.

Жители планеты смогут наблюдать, как солнечный диск превратится в кольцо, пишут "Известия".

Тип явления

Это кольцеобразное затмение — Луна не полностью закроет свет Солнца. Однако перекроет его по центру. Возникнет эффект светящегося кольца.

Сколько продлится

Полная фаза затмения продлится около 5 минут и 17 секунд, указывает Газета.Ru.

Трансляция

Крупные мировые обсерватории будут транслировать астрономическое явление.

Места для наблюдений

Начало затмения можно будет увидеть из акватории Тихого океана, а его завершение — над акваторией Карибского моря. Повезет жителям США, Центральной Америки, Колумбии и Бразилии.

Полное затмение

Между тем 15 лет назад весь Барнаул ахнул, не увидев Солнца. Тогда ждали полного солнечного затмения. 1 августа 2008 года в городе работали несколько площадок для наблюдений. Больше всего людей собралось на площади Сахарова. Как сообщают очевидцы, собравшиеся барнаульцы ахнули в едином порыве, когда город «потемнел» .

Это яркое явление 2008 года известно как «Русское затмение», хоть его и видели также на территории Канады, Гренландии, Норвегии Казахстана, Китая и Монголии. Однако центром наблюдения стала Западная Сибирь.

Интересно, что полное солнечное затмение россияне также наблюдали 29 марта 2006 года. Его могли видеть жители Горно-Алтайска, Кисловодска, Астрахани и других городов. Жители Алтайского края в тот и последующие годы смотрели на неполную фазу.

Следующее полное затмение ожидают 12 августа 2026 года. В России его можно увидеть на полуострове Таймыр, причем в полночь - в полярный день.

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