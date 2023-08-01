1 августа
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Жизнь

Темные делишки. Altapress.ru вспоминает, как 15 лет назад весь Барнаул ахнул, не увидев солнца

Ровно 15 лет назад барнаульцы, задержав дыхание, ждали полного солнечного затмения. Каким было это событие покажем в историческом фоторепортаже Дмитрия Кудрявцева.

Полное затмение 2008 в Барнауле.
Полное затмение 2008 в Барнауле.
Дмитрий Кудрявцев

1 августа 2008 года в городе работали несколько площадок для наблюдений. Больше всего людей собралось на площади Сахарова. Как сообщают очевидцы, собравшиеся барнаульцы ахнули в едином порыве, когда город «потемнел» .

Но, пожалуй, самая необычная площадка была у здания нашего издательского дома на ул. Короленко. Перед затмением на его балконе выступала группа «The 9», а пришедшие угощались едой и напитками, играли и танцевали.

Это яркое явление 2008 года известно как «Русское затмение», хоть его и видели также на территории Канады, Гренландии, Норвегии Казахстана, Китая и Монголии. Однако центром наблюдения стала Западная Сибирь.

Интересно, что полное солнечное затмение россияне также наблюдали 29 марта 2006 года. Его могли видеть жители Горно-Алтайска, Кисловодска, Астрахани и других городов. Жители Алтайского края в тот и последующие годы смотрели на неполную фазу.

Следующее полное затмение ожидают 12 августа 2026 года. В России его можно увидеть на полуострове Таймыр, причем в полночь - в полярный день.

В мае 2023 года барнаульцы также любовались лунным затмением. Здесь мы рассказывали, каким оно было.

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