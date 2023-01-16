16 января
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Жизнь

Скоропостижно скончался известный барнаульский радиоведущий и актер

Умер известный алтайский радиоведущий, актер Сергей Зубчук, сообщает региональный Союз журналистов.

Сергей Зубчук.
Сергей Зубчук.
http://m.kino-teatr.ru

Сергею Зубчуку было 64 года. Знакомые говорят, что не болел.

Он окончил Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова, работал в театре. После Сергей выучился на историка, напоминает «МК».

Служил в Алтайском краевом театре драмы. С 1991-го стал работать на радио. Был главным редактором радиостанций в Барнауле.

В 2012 году программный редактор Радио «Комсомольская правда» в Барнауле Сергей Зубчук занял второе место на седьмом Международном мультимедийном Фестивале «Живое слово». Участвовал в номинации «Радио».

Ранее умер экс-глава транспортного комитета Алтайского края Николай Долженко.

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