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13 ноября
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Какие регионы Сибири сильнее всего поражены коронавирусом. Полная статистика

Алтайский край занимает третье место среди регионов Сибири по числу зафиксированных заболеваний COVID-19. По данным на 13 ноября, их набралось 22 204. Больше только у Красноярского края (30 570 случаев) и Иркутской области (27 551).

Врачи. Коронавирус.
Врачи. Коронавирус.
кадр из видео.

По темпам распространения коронавируса Алтайский край сейчас ничем не выделяется от других сибиряков. Среднесуточный прирост составляет 8%, что укладывается и в общероссийскую тенденцию.

Всего на 13 ноября в Сибири было выявлено 180 308 подтвержденных диагнозов COVID-19, что составляет 10% от общего числа по России.

Заражение коронавирусом в сибирских регионах на 13 ноября.
Заражение коронавирусом в сибирских регионах на 13 ноября.
Федеральный оперштаб.

Радует пока лишь то, что скорость распространения коронавируса в сибирских регионах снизилась впервые за месяц и составила 8%.

Ранее жительница Новосибирска рассказала, как эффективно лечат коронавирус в Турции. Там ее поместили в отдельную палату, а все лечение было оплачено страховой компанией.

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