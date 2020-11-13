Какие регионы Сибири сильнее всего поражены коронавирусом. Полная статистика

По темпам распространения коронавируса Алтайский край сейчас ничем не выделяется от других сибиряков. Среднесуточный прирост составляет 8%, что укладывается и в общероссийскую тенденцию.
Всего на 13 ноября в Сибири было выявлено 180 308 подтвержденных диагнозов COVID-19, что составляет 10% от общего числа по России.
Радует пока лишь то, что скорость распространения коронавируса в сибирских регионах снизилась впервые за месяц и составила 8%.
Ранее жительница Новосибирска рассказала, как эффективно лечат коронавирус в Турции. Там ее поместили в отдельную палату, а все лечение было оплачено страховой компанией.