СКР проверит траты в департаменте оскандалившейся чиновницы Ольги Глацких

Следственный комитет России начал доследственную проверку в департаменте молодежной политики правительства Свердловской области, который возглавляла оскандалившаяся чиновница и бывшая гимнастка Ольга Глацких. Правоохранители намерены изучить траты бюджетных средств, которые направляли на поддержку одаренной молодежи. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Проверку затеяли по сообщениям в ряде СМИ. Департамент молодежной политики в 2018 году потратил 131 миллион рублей на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков, пишет «Лента.ру».

Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов законодательного собрания региона.

У СМИ возникли вопросы, почему мероприятия для молодежи проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса. Занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм. Приводятся также сведения о том, что в отеле проводятся и многие другие мероприятия департамента.

По данным Ura.ru, бизнес-отель «Панорама» аффилирован с депутатом законодательного собрания региона Александром Серебренниковым. Его журналисты называют «очень близким другом» Глацких и одним из «основных лоббистов ее карьеры».

Ольга Глацких. Скриншот видео vk.com/mash

Глацких прославилась после того, как 3 ноября во время круглого стола заявила, что государство «ничего не должно» молодежи и не обязано выделять деньги им в помощь. «Вам должны ваши родители. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница. Она также попросила всех участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Ее слова сняли на видео и выложили в интернет. После разгоревшегося скандала Глацких уволили.