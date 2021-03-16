«Скрывались в казино»: в Барнауле трех руководителей будут судить по делу о хищениях у «Газпрома»

В Барнауле трех должностных лиц «ТД „Транс-Ойл“» ожидает суд по делу о хищении нефтепродуктов компании «Газпромнефть — Региональные продажи» на сумму более 14 млн рублей, рассказал источник altapress.ru.

Напомним, о хищениях стало известно в мае 2020 года: домой к сотрудникам компании приехали силовики и устроили обыски.

В марте 2021 года завершили расследование уголовного дела в отношении трех работников: замдиректора ТД по безопасности, а также директора и завскладом Барнаульской нефтебазы.

Сейчас обвиняемые ознакамливаются с материалами расследования, после чего дело направят в суд.

Компания оказывала услуги по хранению нефтепродуктов «Газпромнефти — Региональные продажи», дочерней структуре «Газпрома».

«С июля по октябрь 2019 года похитили более 250 тонн дизельного топлива и автомобильного бензина <…> Представители „Газпромнефти“ полностью признали причиненный им ущерб», — рассказал собеседник версию следствия.

Грузовая цистерна на ж/д станции. сибфоут.мвд.рф

Топливо якобы сливали из поступающих на нефтебазу железнодорожных цистерн: для этого в метршток — средство измерения, используемое при приемке — внесли конструктивные изменения, позволяющие занижать объем.

«Накапливаемые излишки топлива по поддельным товарно-транспортным накладным похищались с территории нефтебазы и реализовывались на территории Алтайского края», — пояснил собеседник.

Он также отметил, что «причастные к схеме» якобы «скрывались» на территории алтайской игорной зоны «Сибирская монета», где у собственника компании есть развлекательный центр.

Фигурантов дела обвиняют в «мошенничестве». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Заправка. Бензин. СС0