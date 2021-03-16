Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -11°C
﻿
Жизнь

«Скрывались в казино»: в Барнауле трех руководителей будут судить по делу о хищениях у «Газпрома»

В Барнауле трех должностных лиц «ТД „Транс-Ойл“» ожидает суд по делу о хищении нефтепродуктов компании «Газпромнефть — Региональные продажи» на сумму более 14 млн рублей, рассказал источник altapress.ru.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Напомним, о хищениях стало известно в мае 2020 года: домой к сотрудникам компании приехали силовики и устроили обыски.

В марте 2021 года завершили расследование уголовного дела в отношении трех работников: замдиректора ТД по безопасности, а также директора и завскладом Барнаульской нефтебазы.

Сейчас обвиняемые ознакамливаются с материалами расследования, после чего дело направят в суд.

Компания оказывала услуги по хранению нефтепродуктов «Газпромнефти — Региональные продажи», дочерней структуре «Газпрома».

«С июля по октябрь 2019 года похитили более 250 тонн дизельного топлива и автомобильного бензина <…> Представители „Газпромнефти“ полностью признали причиненный им ущерб», — рассказал собеседник версию следствия.

Грузовая цистерна на ж/д станции.
Грузовая цистерна на ж/д станции.
сибфоут.мвд.рф

Топливо якобы сливали из поступающих на нефтебазу железнодорожных цистерн: для этого в метршток — средство измерения, используемое при приемке — внесли конструктивные изменения, позволяющие занижать объем.

«Накапливаемые излишки топлива по поддельным товарно-транспортным накладным похищались с территории нефтебазы и реализовывались на территории Алтайского края», — пояснил собеседник.

Он также отметил, что «причастные к схеме» якобы «скрывались» на территории алтайской игорной зоны «Сибирская монета», где у собственника компании есть развлекательный центр.

Фигурантов дела обвиняют в «мошенничестве». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Нефтебазы компании «ТД „Транс-Ойл“» работают в Новокузнецке, Барнауле, Бийске и Тальменке. В числе контрагентов — сети АЗС, промышленные, горнодобывающие, сельскохозяйственные и другие предприятия.

Собственник компании — Владимир Кутьев — владелец компании «Алтай Пэлас», которая управляет единственным казино в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае.

Владимир Кутьев — зять Александра Говора, почетного работника ТЭК и угольной промышленности России, члена совета директоров АО «Нефтехимсервис» (Яйский нефтеперерабатывающий завод), совладельца холдинга «Инрусинвест».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость