«Скрывались в казино»: в Барнауле трех руководителей будут судить по делу о хищениях у «Газпрома»

Напомним, о хищениях стало известно в мае 2020 года: домой к сотрудникам компании приехали силовики и устроили обыски.
В марте 2021 года завершили расследование уголовного дела в отношении трех работников: замдиректора ТД по безопасности, а также директора и завскладом Барнаульской нефтебазы.
Сейчас обвиняемые ознакамливаются с материалами расследования, после чего дело направят в суд.
Компания оказывала услуги по хранению нефтепродуктов «Газпромнефти — Региональные продажи», дочерней структуре «Газпрома».
«С июля по октябрь 2019 года похитили более 250 тонн дизельного топлива и автомобильного бензина <…> Представители „Газпромнефти“ полностью признали причиненный им ущерб», — рассказал собеседник версию следствия.
Топливо якобы сливали из поступающих на нефтебазу железнодорожных цистерн: для этого в метршток — средство измерения, используемое при приемке — внесли конструктивные изменения, позволяющие занижать объем.
«Накапливаемые излишки топлива по поддельным товарно-транспортным накладным похищались с территории нефтебазы и реализовывались на территории Алтайского края», — пояснил собеседник.
Он также отметил, что «причастные к схеме» якобы «скрывались» на территории алтайской игорной зоны «Сибирская монета», где у собственника компании есть развлекательный центр.
Фигурантов дела обвиняют в «мошенничестве». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Нефтебазы компании «ТД „Транс-Ойл“» работают в Новокузнецке, Барнауле, Бийске и Тальменке. В числе контрагентов — сети АЗС, промышленные, горнодобывающие, сельскохозяйственные и другие предприятия.
Собственник компании — Владимир Кутьев — владелец компании «Алтай Пэлас», которая управляет единственным казино в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае.
Владимир Кутьев — зять Александра Говора, почетного работника ТЭК и угольной промышленности России, члена совета директоров АО «Нефтехимсервис» (Яйский нефтеперерабатывающий завод), совладельца холдинга «Инрусинвест».