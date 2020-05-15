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Происшествия

Силовики провели в Барнауле обыски по делу о хищениях у «дочки» «Газпрома»

Утром 15 мая в краевом центре по адресам места жительства сотрудников компании «ТД «ТрансОйл» прошли оперативно-розыскные мероприятия. Они состоялись в рамках расследования уголовного дела по фактам мошенничества в отношении компании «Газпромнефть — Региональные продажи», входящей в структуру «Газпрома».

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов и допросы по четырем адресам проживания менеджеров «Торгового дома «ТрансОйл».

Мероприятия были организованы силовиками в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество». Основанием для возбуждения этого дела в апреле 2020 года стали факты хищения нефтепродуктов компании «Газпромнефть — Региональные продажи».

Предварительно объем похищенного оценивается в 180 тонн, ущерб — на сумму около 9 млн рублей.

«ТД «ТрансОйл» специализируется на транспортировке, хранении и продаже нефтепродуктов в регионы России и за ее пределами. По версии следствия, топливо, принадлежащее компании «Газпромнефть — Региональные продажи», похищалось в процессе приемки для хранения на барнаульской нефтебазе «ТД «ТрансОйл» на Павловском тракте, 327.

«Полученные «излишки» по поддельным документам вывозились с территории нефтебазы и реализовывались на территории Алтайского края», — сообщил источник Altapress.ru.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

На момент подготовки публикации телефон в головном офисе «ТД «ТрансОйл» в Новокузнецке не отвечал. Редакция направила по электронной почте компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В управлении ФСБ по Алтайскому краю Altapress.ru подтвердили факт проведения оперативно-розыскных мероприятий. В региональном управлении Следственного комитета и ГУ МВД по Алтайскому краю получить комментарий пока не удалось.

Справка

Нефтебазы компании «ТД «ТрансОйл» работают в Новокузнецке, Барнауле, Бийске и Тальменке. В числе ее контрагентов — сети АЗС, промышленные, горнодобывающие, сельскохозяйственные предприятия и др.

Собственник «ТД «ТнрансОйл» — Владимир Кутьев. Он является владельцем компании «Алтай Пэлас», которая управляет единственным казино в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае.

Владимир Кутьев — зять Александра Говора, почетного работника ТЭК и угольной промышленности России, члена совета директоров АО «Нефтехимсервис» (Яйский нефтеперерабатывающий завод), совладельца холдинга «Инрусинвест».

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