Силовики провели в Барнауле обыски по делу о хищениях у «дочки» «Газпрома»

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов и допросы по четырем адресам проживания менеджеров «Торгового дома «ТрансОйл».
Мероприятия были организованы силовиками в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество». Основанием для возбуждения этого дела в апреле 2020 года стали факты хищения нефтепродуктов компании «Газпромнефть — Региональные продажи».
Предварительно объем похищенного оценивается в 180 тонн, ущерб — на сумму около 9 млн рублей.
«ТД «ТрансОйл» специализируется на транспортировке, хранении и продаже нефтепродуктов в регионы России и за ее пределами. По версии следствия, топливо, принадлежащее компании «Газпромнефть — Региональные продажи», похищалось в процессе приемки для хранения на барнаульской нефтебазе «ТД «ТрансОйл» на Павловском тракте, 327.
«Полученные «излишки» по поддельным документам вывозились с территории нефтебазы и реализовывались на территории Алтайского края», — сообщил источник Altapress.ru.
На момент подготовки публикации телефон в головном офисе «ТД «ТрансОйл» в Новокузнецке не отвечал. Редакция направила по электронной почте компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
В управлении ФСБ по Алтайскому краю Altapress.ru подтвердили факт проведения оперативно-розыскных мероприятий. В региональном управлении Следственного комитета и ГУ МВД по Алтайскому краю получить комментарий пока не удалось.
Справка
Нефтебазы компании «ТД «ТрансОйл» работают в Новокузнецке, Барнауле, Бийске и Тальменке. В числе ее контрагентов — сети АЗС, промышленные, горнодобывающие, сельскохозяйственные предприятия и др.
Собственник «ТД «ТнрансОйл» — Владимир Кутьев. Он является владельцем компании «Алтай Пэлас», которая управляет единственным казино в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае.
Владимир Кутьев — зять Александра Говора, почетного работника ТЭК и угольной промышленности России, члена совета директоров АО «Нефтехимсервис» (Яйский нефтеперерабатывающий завод), совладельца холдинга «Инрусинвест».