Скульптуру за 5 млрд заказали в Кузбассе. Активисты предложили набить «Мать» монетами

В Кемеровской области местное правительство заказало скульптуру «Мать» за 5 млрд рублей, пишет местное издание « Абажур, вид из Кузбасса ».

Соответствующие данные разместили на сайте госзакупок в марте. Официальный заказчик — государственный «Музей изобразительных искусств Кузбасса». Закупку произвели у единственного поставщика.

Неизвестно, где будет установлена столь ценная скульптура. Издание пытается выяснить, «цель покупки в непростое для государства и области время и место ее размещения».

Местный активист Вячеслав Чернов пофантазировал в своем Facebook, как должна выглядеть скульптура за 5 млрд рублей.

«Скульптура называется „Мать“. На мой взгляд, наилучшим воплощением задумки является огромный резервуар, выполненный в контурах страны. С титькой. Внутрь резервуара помещаются 5 миллиардов рублевыми монетами. Чиновник подходит и начинает сосать титьку набивая рот монетами. Когда „Мать“ накормила одного — подходит следующий чиновник. Нормальная же тема?» — написал Чернов.

По его словам, Кузбасс — регион «нищий, доведенный до состояния экологического бедствия, с самыми большими долгами по заработной плате в стране, с одной из самых низких среди регионов продолжительностью жизни».