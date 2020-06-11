Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Скульптуру за 5 млрд заказали в Кузбассе. Активисты предложили набить «Мать» монетами

В Кемеровской области местное правительство заказало скульптуру «Мать» за 5 млрд рублей, пишет местное издание «Абажур, вид из Кузбасса».

Закупка скульптуры.
Закупка скульптуры.
zakupki.gov.ru.

Соответствующие данные разместили на сайте госзакупок в марте. Официальный заказчик — государственный «Музей изобразительных искусств Кузбасса». Закупку произвели у единственного поставщика.

Неизвестно, где будет установлена столь ценная скульптура. Издание пытается выяснить, «цель покупки в непростое для государства и области время и место ее размещения».

Местный активист Вячеслав Чернов пофантазировал в своем Facebook, как должна выглядеть скульптура за 5 млрд рублей.

«Скульптура называется „Мать“. На мой взгляд, наилучшим воплощением задумки является огромный резервуар, выполненный в контурах страны. С титькой. Внутрь резервуара помещаются 5 миллиардов рублевыми монетами. Чиновник подходит и начинает сосать титьку набивая рот монетами. Когда „Мать“ накормила одного — подходит следующий чиновник. Нормальная же тема?» — написал Чернов.

По его словам, Кузбасс — регион «нищий, доведенный до состояния экологического бедствия, с самыми большими долгами по заработной плате в стране, с одной из самых низких среди регионов продолжительностью жизни».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость