28 августа
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Жизнь

Сладкие воспоминания. Как француз учил алтайских кондитеров готовить десерты 9 лет назад

Французский шеф-кондитер Кристиан Бартоломо работал в барнаульском ресторане Cafe de Lafe в августе 2014 года. Он обучил алтайских кондитеров готовить более 50 десертов по французским технологиям.

Французский шеф-кондитер провел мастер-класс в Барнауле
Французский шеф-кондитер провел мастер-класс в Барнауле
Анна Зайкова

Кондитер приехал за несколько дней до введения странами Евросоюза продовольственных санкций по отношению к России.

И это не помешало ему научить барнаульцев добиваться изысканности вкуса и вносить новизну в уже известные десерты. Большая часть сырья, из которого сделали пирожные для дегустации, была местного происхождения.

Чем известен Кристиан Бартоломо

Кондитер родился 25 декабря 1952 года в деревне Марне рядом с городом Безансоном, регион Франш-Конте.

Обладает французскими свидетельствами о профессиональной подготовке в сфере хлебопечения, кондитерского дела, производства мороженого и шоколада.

Стажировался в школах шоколатье Valhrona и Barry (также обучают производству мороженого).

Получал образование в Центре обучения кулинарному искусству в Безансоне. Владел разными видами ресторанного бизнеса во Франции.

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