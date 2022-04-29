Славокруг вместо Славгорода. На один город стало меньше в Алтайском крае

Славгород перестал быть городом и официально стал муниципальным округом, согласно решению депутатов АКЗС, сообщают на сайте парламента.

Соответствующее решение приняли депутаты АКЗС на сессии в пятницу, 29 апреля, приняв закон во втором чтении.

«Ранее Славгород вместе со всеми 24 поселениями по организационно-правовой форме являлся городским округом. Однако федеральный закон предъявляет к городским округам требования по доле городского населения, площади территории городского округа, плотности населения», — пояснили в заксобрании.

Муниципалитеты, не отвечающие требованиям, до 1 января 2025 года должны быть наделены статусом муниципального округа.

Ранее сообщили, что по двум из трех критериев федерального законодательства в части муниципальных городских округов Славгород не отвечает.

«Документ устанавливает, что город Славгород не является вновь образованным муниципальным образованием. Действующие органы местного самоуправления Славгорода будут осуществлять полномочия по исполнению бюджета города на 2022 год», — добавили в парламенте.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.