Следком предъявил обвинение двум из шести сбежавших из психушки в Иркутске

Напомним, пациенты психбольницы 12 апреля совершили дерзкий побег и пропали. Все наружные наряды полиции, а также оперативников и участковых ориентировали на их розыск. Вскоре всех задержали.

22-летнего и 28-летнего пациентов обвинили в «угрозе убийством, совершенной в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

«Ночью 12 апреля двое молодых людей, находящихся на лечении в психиатрической больнице, решили совершить побег. Вооружившись колото-режущими предметами, они напали на медперсонал, и угрожая убийством, требовали ключи от входной двери», — рассказали в СК.

В этот момент еще четверо пациентов решили покинуть больницу, в результате из учреждения сбежали шесть человек.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемых поместили в психбольницу на принудительное лечение за совершение различных преступлений, в числе которых «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На допросе обвиняемые пояснили, что мотивом побега стало недовольство условиями содержания в больнице. Их поместили в изолятор временного содержания, остальных отправили обратно в «психушку».

Ранее Life опубликовал небольшое интервью с бывшей возлюбленной одного из устроивших побег — того, кто держал заточку у горла медсестры.

Женщина отметила, что причиной побега могло стать недовольство лечением. По ее словам, мужчина утверждал, что после лечения он даже не мог подняться.

«В последнем звонке он плакал и говорил: „Я устал, я звоню тебе, пока меня не укололи“. Я знаю, что им подогнали алкоголь. Ему еще дали алкоголь выпить, а когда алкоголь и меновазин — это очень серьезно», — заявила женщина.

Впрочем, нужно отметить, что меновазин — это наружное средство, которое применяется в лечении кожных заболеваний.

Напомним, заложницу беглецы потащили за собой, а по пути зашли за своей одеждой. Открыть дверь ключом не получилось, тогда беглецы выбили ее, сломав навесной замок. Когда путь был свободен, медсестру отпустили.

Примечательно, что в здании есть охрана, однако на момент побега она находилась на главном входе и даже не знала о происходящем.