Слишком плохо заметал следы экс-замглавы города при «противопаводковой коррупции»

Бывший замглавы Новокузнецка Андрей Федорчук ответит перед судом по обвинению в мошенничестве на 18,5 млн рублей, сообщает « Кузбасс ».

Уголовная история Федорчука началась в апреле 2018 года, когда мэрия и частная фирма заключили контракт на выполнение противопаводковых мероприятий.

Примечательно, что соглашение подписали дважды — второй раз в сентябре 2018 года.

«Вот только эта контора находилась под контролем одного из родственников бывшего чиновника. Компания не выполнила обязательств, но при этом предоставила акты о полностью выполненной работе», — отмечает издание.

Федорчук, зная о невыполненных работах, принял документы и рассчитался с подрядчиком — 18 млн 488 тыс. рублей.

При этом, чтобы замести следы, он и его родственник переводили полученные деньги на счета других фирм.

Стоит отметить, что экс-замглавы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении его сообщников продолжают расследование.

Ранее на Алтае чиновник получил 5 лет строгого режима за махинации с солнечной энергией.