«Слившими» в сеть адреса коронавирусных больных в Барнауле занимается полиция

В социальных сетях появились списки адресов жителей, у которых выявили коронавирус. По данным altapress.ru, списки достоверные и в них нет персональных данных.

Списки содержат только названия улиц и номера домов, где живут те, у кого выявили коронавирус. Никаких персональных данных, в отличие от случая с первой заболевшей, не указано.

Однако, по словам замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, полиция зарегистрировала материал и выясняет, как эти данные оказались в публичном пространстве.

В некоторых городах такую информацию предоставляют в виде карт. Например, портал Mash ведет интерактивную карту коронавируса в Москве, где указаны адреса, где обнаружили инфекцию, чтобы местные жители были предельно осторожны.

В Алтайском крае же ограничатся только картой распространения по региону, которую публикует оперштаб. На ней указаны районы и число случаев заражения.

Калинина отметила, что карта достаточно информативная.

В течение последней недели ежедневно в Алтайском крае регистрируется до 45 случаев COVID-19.