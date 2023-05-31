Сломанный КамАЗ стал причиной огромной пробки в Барнауле

Грузовая машина не вовремя сломалась и создала огромную пробку на Павловском тракте и улице Власихинской 31 мая. Машины с самого утра вынуждены стоять в километровых колоннах.

Как сообщает amic.ru, КамАЗ заглох в самом неподходящем месте - на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии.

В результате образовалась гигантская пробка от перекрестка трех улиц и Малаховского кольца. Колонна из машин растянулась на 3 км, согласно сервису "Яндекс. Карты".

На Власихинской улице ситуация еще хуже. Пробка тянется на 5 км, начиная от улицы Попова и включая улицу Фурманова. Также движение заглохло на улице Советской Армии.

Пробка в Барнауле Яндекс.Карты

Водители находятся на грани отчаянья и делятся переживаниями в сообщениях 2GIS.