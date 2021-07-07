Служба внешней разведки решила полистать Playboy

Хозяйственное управление Службы внешней разведки России (СВР) «Ясень» планирует покупать ряд изданий, в том числе журнал Playboy, сообщает « Общая газета » со ссылкой на «Открытые медиа», всего на печатные издания могут потратить 700 тыс. руб.

Разведывательную службу, по данным издания, интересуют мужские журналы GQ, Esquire, Men’s Health и Maxim, глянцевые Tatler, Vogue и Glamour, православный журнал «Фома», газеты со сканвордами и судоку, развлекательный журнал «Василий Иваныч», детские издания «Мой маленький пони», «Мир принцесс» и «Трансформеры», пишет «Росбалт».

Также сообщалось о другой любопытной закупке.

Ранее ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» Управления делами президента заключило договор на поставку презервативов на 726 тыс. рублей. Согласно данным с сайта госзакупок, предполагается закупить 574 упаковки презервативов Durex, 490 презервативов Contex, 337 «Гусарских», 346 презервативов «Любить по-русски» и 559 резиновых изделий «Неваляшка. Шашка-невидимка», пишет «Росбалт».

Помимо этого, предприятие решило закупить сигареты и зажигалки.

Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова это опровергла.