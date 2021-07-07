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Жизнь

Служба внешней разведки решила полистать Playboy

Хозяйственное управление Службы внешней разведки России (СВР) «Ясень» планирует покупать ряд изданий, в том числе журнал Playboy, сообщает «Общая газета» со ссылкой на «Открытые медиа», всего на печатные издания могут потратить 700 тыс. руб.

Playboy
Playboy
boredpanda.com

Разведывательную службу, по данным издания, интересуют мужские журналы GQ, Esquire, Men’s Health и Maxim, глянцевые Tatler, Vogue и Glamour, православный журнал «Фома», газеты со сканвордами и судоку, развлекательный журнал «Василий Иваныч», детские издания «Мой маленький пони», «Мир принцесс» и «Трансформеры», пишет «Росбалт».

Также сообщалось о другой любопытной закупке.

Ранее ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» Управления делами президента заключило договор на поставку презервативов на 726 тыс. рублей. Согласно данным с сайта госзакупок, предполагается закупить 574 упаковки презервативов Durex, 490 презервативов Contex, 337 «Гусарских», 346 презервативов «Любить по-русски» и 559 резиновых изделий «Неваляшка. Шашка-невидимка», пишет «Росбалт».

Помимо этого, предприятие решило закупить сигареты и зажигалки.

Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова это опровергла.

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