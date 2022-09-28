28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Службу помощи семьям мобилизованных создадут в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился создать службу помощи семьям мобилизованных.

Российские военные. ВДВ.
Российские военные. ВДВ.
function.mil.ru

Главам всех муниципальных образований региона поручили оперативно собрать сведения о семьях мобилизованных. Эту информацию отправят в службу помощи при краевой призывной комиссии.

Органы соцзащиты проведут индивидуальную работу с каждой семьей и выяснят, какая помозь им необходима.

«Необходимо определить специалистов, готовых незамедлительно откликаться на обращения <…> Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми <…> Семьи, которые проводили своих мужчин на специальную военную операцию, не останутся без нашего внимания и поддержки», — сказал Виктор Томенко.

Кстати, центр содействия создали на базе Народного фронта, сообщили в региональном ОНФ.

Обращения принимают по ул. Анатолия, 97 в Барнауле, а также в группах ОНФ в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и по телефону +73852353788.

Ранее 59 ошибочно мобилизованных жителей вернули домой в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость