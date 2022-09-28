Службу помощи семьям мобилизованных создадут в Алтайском крае

Главам всех муниципальных образований региона поручили оперативно собрать сведения о семьях мобилизованных. Эту информацию отправят в службу помощи при краевой призывной комиссии.

Органы соцзащиты проведут индивидуальную работу с каждой семьей и выяснят, какая помозь им необходима.

«Необходимо определить специалистов, готовых незамедлительно откликаться на обращения <…> Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми <…> Семьи, которые проводили своих мужчин на специальную военную операцию, не останутся без нашего внимания и поддержки», — сказал Виктор Томенко.

Кстати, центр содействия создали на базе Народного фронта, сообщили в региональном ОНФ.

Обращения принимают по ул. Анатолия, 97 в Барнауле, а также в группах ОНФ в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и по телефону +73852353788.

Ранее 59 ошибочно мобилизованных жителей вернули домой в Алтайском крае.