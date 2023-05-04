Слюни счастья и виляющий хвост. 8 радостей, которые можно устроить своей собаке в Барнауле

Прогулки в лесу
В Сухом логу и на Трассе здоровья можно устроить совместную пробежку — пес доволен и хозяин потренировался.
Собачьи площадки
В Барнауле есть площадки для выгула собак. Например, в парках “Изумрудный” и “Юбилейный”, а также на проспекте Энергетиков и Красноармейском проспекте. Там установлено оборудование, которое поможет попрактиковаться в дрессировке питомца. А еще такие прогулки — хорошая возможность социализировать животное.
Сделать массаж
Многие любят, когда их мнут, и собаки не исключение. Нанимать массажиста не обязательно, можно придумать свой авторский стиль и как следует потискать “песеля” и размять ему шкурку.
Хвостатый заплыв
Если на улице тепло, собачий заплыв будет не только веселым, но и полезным: плавание тренирует и расслабляет даже четвероногих.
День собачьего счастья ежегодно отмечают 4 мая.
Улетные лакомства
В зоомагазинах можно приобрести лакомство для своего хвостатого спутника не только в воспитательных целях, но и просто так. Советуем подобрать необычное лакомство, чтобы его вкус был животному “в новинку”. А если оно еще и выглядит необычно, то слюни радости вам обеспечены.
Вычесать шубу
Следы собачьих “шубок” остаются везде: на одежде, диване и полу. Чтобы облегчить ношу своему любимцу, можно вычесать его — в доме чисто и собаке приятно.
Игрушка
Собаки обожают игры. Они развлекаются не только с палочками, но и с канатами, мячиками, тарелками и “пищалками”. Новая игрушка может стать приятным бонусом к прогулке.
Сертификат к кинологу
Если с собакой долгое время не заниматься, она начинает скучать, грызть тапки и перестает слушаться. Полезным развлечением может стать работа с кинологом: он поможет хозяину найти подход к питомцу и научит собаку командам и дисциплине.