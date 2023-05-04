4 мая
﻿
Жизнь

Слюни счастья и виляющий хвост. 8 радостей, которые можно устроить своей собаке в Барнауле

В День собачьего счастья Altapress.ru вспомнил несколько способов порадовать своего питомца (и заодно с пользой провести время).

Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ.
Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ.
Надежда Юрченко

Прогулки в лесу

В Сухом логу и на Трассе здоровья можно устроить совместную пробежку — пес доволен и хозяин потренировался.

Собака в зимнем лесу.
Собака в зимнем лесу.
СС0

Собачьи площадки

В Барнауле есть площадки для выгула собак. Например, в парках “Изумрудный” и “Юбилейный”, а также на проспекте Энергетиков и Красноармейском проспекте. Там установлено оборудование, которое поможет попрактиковаться в дрессировке питомца. А еще такие прогулки — хорошая возможность социализировать животное.

В парке &quot;Изумрудный&quot; Барнаула открылась первая в городе спроектированная площадка для выгула собак.
В парке "Изумрудный" Барнаула открылась первая в городе спроектированная площадка для выгула собак.
Altapress.ru.

Сделать массаж

Многие любят, когда их мнут, и собаки не исключение. Нанимать массажиста не обязательно, можно придумать свой авторский стиль и как следует потискать “песеля” и размять ему шкурку.

Собаки Надежды Фроловой.
Собаки Надежды Фроловой.
Дмитрий Лямзин

Хвостатый заплыв

Если на улице тепло, собачий заплыв будет не только веселым, но и полезным: плавание тренирует и расслабляет даже четвероногих.

Собаки, которые боятся воды.
Собаки, которые боятся воды.
mango01.com
Собаки, которые боятся воды.
Собаки, которые боятся воды.
mango01.com

День собачьего счастья ежегодно отмечают 4 мая.

Улетные лакомства

В зоомагазинах можно приобрести лакомство для своего хвостатого спутника не только в воспитательных целях, но и просто так. Советуем подобрать необычное лакомство, чтобы его вкус был животному “в новинку”. А если оно еще и выглядит необычно, то слюни радости вам обеспечены.

Сухой корм.
Сухой корм.
freepik.com/Freepik

Вычесать шубу

Следы собачьих “шубок” остаются везде: на одежде, диване и полу. Чтобы облегчить ношу своему любимцу, можно вычесать его — в доме чисто и собаке приятно.

Грумминг.
Грумминг.
unsplash.com

Игрушка

Собаки обожают игры. Они развлекаются не только с палочками, но и с канатами, мячиками, тарелками и “пищалками”. Новая игрушка может стать приятным бонусом к прогулке.

Игрушка для собаки.
Игрушка для собаки.
unsplash.com

Сертификат к кинологу

Если с собакой долгое время не заниматься, она начинает скучать, грызть тапки и перестает слушаться. Полезным развлечением может стать работа с кинологом: он поможет хозяину найти подход к питомцу и научит собаку командам и дисциплине.

Соревнования кинологов
Соревнования кинологов
Олег Богданов
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость