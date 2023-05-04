Слюни счастья и виляющий хвост. 8 радостей, которые можно устроить своей собаке в Барнауле

В День собачьего счастья Altapress.ru вспомнил несколько способов порадовать своего питомца (и заодно с пользой провести время).

Прогулки в лесу

В Сухом логу и на Трассе здоровья можно устроить совместную пробежку — пес доволен и хозяин потренировался.

Собака в зимнем лесу. СС0

Собачьи площадки

В Барнауле есть площадки для выгула собак. Например, в парках “Изумрудный” и “Юбилейный”, а также на проспекте Энергетиков и Красноармейском проспекте. Там установлено оборудование, которое поможет попрактиковаться в дрессировке питомца. А еще такие прогулки — хорошая возможность социализировать животное.

В парке "Изумрудный" Барнаула открылась первая в городе спроектированная площадка для выгула собак. Altapress.ru.

Сделать массаж

Многие любят, когда их мнут, и собаки не исключение. Нанимать массажиста не обязательно, можно придумать свой авторский стиль и как следует потискать “песеля” и размять ему шкурку.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

Хвостатый заплыв

Если на улице тепло, собачий заплыв будет не только веселым, но и полезным: плавание тренирует и расслабляет даже четвероногих.

Собаки, которые боятся воды. mango01.com Собаки, которые боятся воды. mango01.com

День собачьего счастья ежегодно отмечают 4 мая.

Улетные лакомства

В зоомагазинах можно приобрести лакомство для своего хвостатого спутника не только в воспитательных целях, но и просто так. Советуем подобрать необычное лакомство, чтобы его вкус был животному “в новинку”. А если оно еще и выглядит необычно, то слюни радости вам обеспечены.

Сухой корм. freepik.com/Freepik

Вычесать шубу

Следы собачьих “шубок” остаются везде: на одежде, диване и полу. Чтобы облегчить ношу своему любимцу, можно вычесать его — в доме чисто и собаке приятно.

Грумминг. unsplash.com

Игрушка

Собаки обожают игры. Они развлекаются не только с палочками, но и с канатами, мячиками, тарелками и “пищалками”. Новая игрушка может стать приятным бонусом к прогулке.

Игрушка для собаки. unsplash.com

Сертификат к кинологу

Если с собакой долгое время не заниматься, она начинает скучать, грызть тапки и перестает слушаться. Полезным развлечением может стать работа с кинологом: он поможет хозяину найти подход к питомцу и научит собаку командам и дисциплине.