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Жизнь
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Сматерившийся про елочку бийский пенсионер заявил, что готов работать мэром за 50 тысяч

Бийский пенсионер Вячеслав Степанович, ставший мемом после матерного высказывания о городской елке, заявил, что готов взяться за работу мэра за зарплату всего в 50 тысяч рублей.

Пенсионер в Бийске.
Пенсионер в Бийске.
Скрин с видео.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что уже три года не может найти работу, хотя когда-то был директором завода. Последним местом работы был ЧОП. Сейчас пенсионер готов взяться за любой труд.

«Я беззубый, вида нет и нищий как татарский бубен. У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. И никому не нужен», — сказал пенсионер.

Вячеслав Степанович заявил, что готов стать даже мэром.

В Свердловске один только стал мэром и в два с половиной раза оклад увеличил себе. А я согласен мэром города пойти за 50 тысяч. Я очень строгий, но справедливый.

Бийский пенсионер Вячеслав Степанович стал звездой интернета после того, как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке. «Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина.

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