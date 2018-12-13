Сматерившийся про елочку бийский пенсионер заявил, что готов работать мэром за 50 тысяч

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что уже три года не может найти работу, хотя когда-то был директором завода. Последним местом работы был ЧОП. Сейчас пенсионер готов взяться за любой труд.
«Я беззубый, вида нет и нищий как татарский бубен. У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. И никому не нужен», — сказал пенсионер.
Вячеслав Степанович заявил, что готов стать даже мэром.
В Свердловске один только стал мэром и в два с половиной раза оклад увеличил себе. А я согласен мэром города пойти за 50 тысяч. Я очень строгий, но справедливый.
Бийский пенсионер Вячеслав Степанович стал звездой интернета после того, как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке. «Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина.