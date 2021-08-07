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Жизнь

«Смеется и шутит». Стало известно, как чувствует себя певица МакSим после комы

Певица МакSим, которая несколько недель находилась на аппарате ИВЛ, «полностью пришла в себя» и находится «в ясном сознании». Об этом сообщили представители артистки на официальной странице Марины Абросимовой в соцсети «ВКонтакте».

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — говорится в сообщении.

О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

В начале августа менеджеры певицы сообщили, что МакSим сняли с аппарата ИВЛ, она начала дышать самостоятельно и «пошла на поправку».

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