«Смеется и шутит». Стало известно, как чувствует себя певица МакSим после комы

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — говорится в сообщении.
О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
В начале августа менеджеры певицы сообщили, что МакSим сняли с аппарата ИВЛ, она начала дышать самостоятельно и «пошла на поправку».