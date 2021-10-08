29 смертельных случаев коронавируса произошло за сутки в Алтайском крае

Увеличилось число тяжелобольных с 599 до 607 человек, 245 из них на ИВЛ.
Всего в госпиталях лечатся 3 175 пациентов с COVID-19 и 491 человек с вирусной пневмонией.
В больницах остается 466 свободных коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 79 840 человек. Выздоровели 59 876 человек, умерли 5 643 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 89,
- Бийск — 27,
- Рубцовск — 26,
- Заринск, Топчихинский район — по 8 заболевших,
- Славгород, Калманский, Рубцовский районы — по 7,
- Яровое, Зональный, Кулундинский, Павловский районы — по 6,
- Камень-на-Оби, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 5,
- Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 4, Алейск,
- Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 3,
- Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Родинский районы — по 2,
- Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.
По последним данным, в Алтайском крае прививается 703 361 человек, в том числе 38 563 человека получили первую прививку и 658 492 человека полностью привиты.
6 306 человек ревакцинировались.