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Жизнь

29 смертельных случаев коронавируса произошло за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 61 пациент, умерло 29 человек, сообщили 8 октября в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Увеличилось число тяжелобольных с 599 до 607 человек, 245 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях лечатся 3 175 пациентов с COVID-19 и 491 человек с вирусной пневмонией.

В больницах остается 466 свободных коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 79 840 человек. Выздоровели 59 876 человек, умерли 5 643 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 89,
  • Бийск — 27,
  • Рубцовск — 26,
  • Заринск, Топчихинский район — по 8 заболевших,
  • Славгород, Калманский, Рубцовский районы — по 7,
  • Яровое, Зональный, Кулундинский, Павловский районы — по 6,
  • Камень-на-Оби, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 5,
  • Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 4, Алейск,
  • Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 3,
  • Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Родинский районы — по 2,
  • Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.

По последним данным, в Алтайском крае прививается 703 361 человек, в том числе 38 563 человека получили первую прививку и 658 492 человека полностью привиты.

6 306 человек ревакцинировались.

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