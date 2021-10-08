29 смертельных случаев коронавируса произошло за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 61 пациент, умерло 29 человек, сообщили 8 октября в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Увеличилось число тяжелобольных с 599 до 607 человек, 245 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях лечатся 3 175 пациентов с COVID-19 и 491 человек с вирусной пневмонией.

В больницах остается 466 свободных коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 79 840 человек. Выздоровели 59 876 человек, умерли 5 643 пациента.

Новые случаи

Барнаул — 89,

Бийск — 27,

Рубцовск — 26,

Заринск , Топчихинский район — по 8 заболевших,

Топчихинский район — по 8 заболевших, Славгород , Калманский , Рубцовский районы — по 7,

Калманский Рубцовский районы — по 7, Яровое , Зональный , Кулундинский , Павловский районы — по 6,

Зональный Кулундинский Павловский районы — по 6, Камень-на-Оби , Усть-Калманский , Усть-Пристанский , Шипуновский районы — по 5,

Усть-Калманский Усть-Пристанский Шипуновский районы — по 5, Алейский , Благовещенский , Егорьевский , Курьинский , Новичихинский , Тюменцевский районы — по 4 , Алейск,

Благовещенский Егорьевский Курьинский Новичихинский Тюменцевский районы — по 4 Алейск, Новоалтайск , Бийский , Волчихинский , Поспелихинский районы — по 3,

Бийский Волчихинский Поспелихинский районы — по 3, Бурлинский , Красногорский , Краснощековский , Крутихинский , Михайловский , Первомайский , Родинский районы — по 2,

Красногорский Краснощековский Крутихинский Михайловский Первомайский Родинский районы — по 2, Мамонтовский , Немецкий национальный , Ребрихинский , Романовский , Тальменский , Троицкий , Хабарский , Целинный , Шелаболихинский районы — по 1.

По последним данным, в Алтайском крае прививается 703 361 человек, в том числе 38 563 человека получили первую прививку и 658 492 человека полностью привиты.

6 306 человек ревакцинировались.