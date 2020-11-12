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Коронавирус
Жизнь

15 смертей и 236 новых случаев заражения. COVID-19 продолжает бушевать в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 236 диагнозов COVID-19, умерло 15 пациентов, сообщили 12 ноября в оперативном штабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Число тяжелобольных пациентов составляет 643 человека, сутками ранее их было 661. На аппаратах ИВЛ находятся 174 пациента.

В госпиталях лечатся 2 635 человек, еще почти 2 тыс. пациентов находятся там с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, пять человек — по другим обстоятельствам.

4,5 тыс. человек с бессимптомным течением болезни лечатся дома, около 1,5 тыс. пациентов с вирусной пневмонией долечиваются на дому.

Всего в крае развернули 5 574 койки, свободными остаются 940 мест в госпиталях.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 21 967 человек, выздоровели всего 18388 (+196 за сутки) человек.

За весь период умерло 930 (+15) человек.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Новые случаи

  • Барнаул — 80,
  • Бийск — 18,
  • Рубцовск — 14,
  • Заринск — 11,
  • Новоалтайск — 7,
  • Алейск, Каменский, Михайловский, Первомайский районы — по 6 заболевших,
  • Белокуриха, Славгород, Яровое, Благовещенский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Бурлинский, Залесовский, Ключевской, Косихинский районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Алтайский, Егорьевский, Змеиногорский, Крутихинский, Новичихинский, Немецкий национальный район, Поспелихинский, Тальменский районы — по 2 заболевших,
  • Быстроистокский, Краснощековский, Кулундинский, Солонешенский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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