15 смертей и 236 новых случаев заражения. COVID-19 продолжает бушевать в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 236 диагнозов COVID-19, умерло 15 пациентов, сообщили 12 ноября в оперативном штабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

Число тяжелобольных пациентов составляет 643 человека, сутками ранее их было 661. На аппаратах ИВЛ находятся 174 пациента.

В госпиталях лечатся 2 635 человек, еще почти 2 тыс. пациентов находятся там с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, пять человек — по другим обстоятельствам.

4,5 тыс. человек с бессимптомным течением болезни лечатся дома, около 1,5 тыс. пациентов с вирусной пневмонией долечиваются на дому.

Всего в крае развернули 5 574 койки, свободными остаются 940 мест в госпиталях.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 21 967 человек, выздоровели всего 18388 (+196 за сутки) человек.

За весь период умерло 930 (+15) человек.

Коронавирус. Пандемия. CC0

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