15 смертей и 217 заболевших: ковидная статистика в Алтайском крае остается константой

В Алтайском крае, по данным на 17 декабря, зарегистрировали 217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 15 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 24 ноября в крае ежедневно фиксируют стабильное число заболевших — от 220 до 230. При этом ежедневно регистрируют около 15 умерших.

На 17 декабря всего в крае инфицированных — 29 899 (в том числе 1 954 ребенка до 17 лет включительно). Выздоровели — 26 215 пациентов, из них за прошедшие сутки — 118.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 258 человек.

«Кроме этого, 1167 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находится там по другим обстоятельствам», — отметили в оперштабе.

Еще 124 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 547 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Медицина. Анализы. CC0

«Развернуто 4523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ — 456. Резервных коек: 4523 — 2258 — 1167 — 1 = 1097», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 367 случаев — завозные (159 — из-за рубежа), 17 175 — по контакту с ранее заболевшими, 8 540 — у больных внебольничной пневмонией, 14 574 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 6 785 случаях.

Количество тяжелобольных — 478, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 131.

За весь период скончались 1 345 человек: из них 15 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 8, по иной причине смерти — 7). Всего от короновирусной инфекции скончались 715 человек (по иным причинам смерти — 630).

Ранее сообщали, что правительство РФ выделило Алтайскому краю новые деньги на ковидные лекарства.