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Жизнь

Смертность от одного из видов рака в два раза снизилась в Алтайском крае

Почти в два раза сократилась летальность от меланомы, сообщили в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Это произошло благодаря новым таргетным и иммунологическим препаратам.

Лекарство от меланомы.
Лекарство от меланомы.
Алтайский краевой онкологический диспансер

Меланома — один из самых агрессивных видов рака. За последние 10 лет заболеваемость меланомой на Алтае выросла почти на 70%. Принимая злокачественное новообразование за безобидную родинку, люди часто запускают болезнь.

«Еще два года назад каждый седьмой пациент с меланомой погибал в течение первого года после постановки диагноза», — рассказал главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

С помощью эффективных таргетных и иммунологических препаратов, увеличению финансирования (с 337 млн рублей в 2018 году до 1,7 млрд в 2020 году) одногодичная летальность от меланомы в Алтайском крае уменьшилась в два раза — с 15,1% в 2018 году до 8,7% в 2019 году.

Также в рамках клинических исследований пациенты принимали новый отечественный иммунологический препарат. Судя по результатам, в ближайшие два года в арсенале онкологов появится еще одно эффективное лекарство от меланомы.

Ранее главный краевой хирург-онколог подробно рассказал altapress.ru о меланоме.

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