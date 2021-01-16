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Жизнь

Смертность в Барнауле растет, а рождаемость — падает

За 11 месяцев 2020 года в Барнауле родились 5909 новых жителей города, это на 366 младенцев меньше, чем годом ранее. А вот смертность выросла почти на 23% - такие данные приводит Алтайкрайстат.

Младенец.
Младенец.
Михаил Хаустов

За январь-ноябрь в столице Алтайского края скончались от разных причин 9393 жителя, это более чем на 2 тыс больше, чем в 2019 году.

В целом население города сокращается. За 11 месяцев убыль в Барнауле составила 3484 человека, и это в 3,5 раза больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

Скорее всего по итогам всего года демографическая статистика ухудшится, так как в декабре был зафиксирован рост смертельных случаев от COVID-19.

Пандемия коронавируса повлияла и на заключение брачных союзов. Количество заключенных браков в январе-ноябре составило 3489 регистраций (-503), а число разводов — 3155 (-148).

Уже по сложившейся традиции барнаульские власти никак не комментируют негативную демографическую ситуацию.

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