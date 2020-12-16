Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за 10 лет

Уровень смертности в России по итогам января—октября 2020 года стал максимальным за десять лет, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.

К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7).

Но в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за 10 лет — с 2010 года. Тогда смертность выросла на фоне аномально жаркого лета.

В региональном разрезе смертность в расчете на 10 тыс. жителей за 10 месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.

Ранее Алтайкрайстат опубликовал данные по естественному движению населения Барнаула за период с января по октябрь 2020 года. Сложившая тенденция к снижению рождаемости и росту смертности сохранилась.

Всего за 10 месяцев в Алтайском крае умерло 28 912 человек, что на 1 339 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост составил 4,9%.