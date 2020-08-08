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Жизнь

Смертность в России подскочила на 18,6%

В июне 2020 года в России умерло на 18,6% больше человек, чем в этом же месяце прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

Всего за июнь в России скончалось 162,8 тыс. человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне 2019 года.

При этом родилось 118,5 тыс. детей. Это на 0,5% меньше прошлогоднего показателя. Количество смертей превысило число рождений на 44,3 тысячи.

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июне составило 11 917 человек. Для 5488 из них коронавирус стал основной причиной смерти.

Летальность вируса таким образом составила 4,2%.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что виюне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается.

За пять месяцев 2020 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 5103 человека. Это на 328 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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