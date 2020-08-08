Смертность в России подскочила на 18,6%

Всего за июнь в России скончалось 162,8 тыс. человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне 2019 года.
При этом родилось 118,5 тыс. детей. Это на 0,5% меньше прошлогоднего показателя. Количество смертей превысило число рождений на 44,3 тысячи.
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июне составило 11 917 человек. Для 5488 из них коронавирус стал основной причиной смерти.
Летальность вируса таким образом составила 4,2%.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что виюне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается.
За пять месяцев 2020 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 5103 человека. Это на 328 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года.