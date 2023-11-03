СМИ: Алла Пугачева вернулась в Россию

Певица уехала из России после начала СВО вместе с детьми и мужем.

Когда началась война в Израиле, семья сначала не хотела покидать страну - даже успела побывать в бункере. Однако позднее Галкин* (признан иноагентом в РФ) отправился на Кипр с детьми. У него там гастроли.

А Пугачева пропала.

2 ноября появились сообщения о том, что она вернулась в Россию. Приехали ли остальные члены семьи - неизвестно. Однако мужа с ней точно не было.

Информация о приезде Примадонны еще не подтверждена.

*Признан иноагентом в РФ.