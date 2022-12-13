13 декабря
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Жизнь

СМИ: алтайские «афганцы» выбрали нового главу на экстренном заседании

Врио главы Алтайского краевого отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» выбрали на экстренном внеочередном заседании, пишет amic.ru.

Дом афганцев.
Дом афганцев.
Altapress.ru

Заседание правления прошло 13 декабря. По информации издания, временно исполняющим обязанности главы организации стал Владислав Павлюков.

Напомним, 8 декабря появились сообщения о задержании экс-главы союза Сергея Завалихина. Что в его деятельности заинтересовало правоохранительные органы, пока не известно.

По информации из ЕГРЮЛ, он возглавлял краевое отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.

Уточняется, что второе юрлицо также занимается услугами чистки и стирки изделий. Всего она заключила 20 контрактов на 59,9 млн рублей. В числе заказчиков — краевой перинатальный центр, диагностический центр и другие.

Ранее сотрудники ФСБ задержали главу сибирского региона.

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