СМИ: алтайские «афганцы» выбрали нового главу на экстренном заседании

Заседание правления прошло 13 декабря. По информации издания, временно исполняющим обязанности главы организации стал Владислав Павлюков.

Напомним, 8 декабря появились сообщения о задержании экс-главы союза Сергея Завалихина. Что в его деятельности заинтересовало правоохранительные органы, пока не известно.

По информации из ЕГРЮЛ, он возглавлял краевое отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.

Уточняется, что второе юрлицо также занимается услугами чистки и стирки изделий. Всего она заключила 20 контрактов на 59,9 млн рублей. В числе заказчиков — краевой перинатальный центр, диагностический центр и другие.

Ранее сотрудники ФСБ задержали главу сибирского региона.