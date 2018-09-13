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СМИ: экс-министра МЧС Пучкова вызвали в следком на допрос

Бывшего главу Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова вызвали на допрос в Следственный комитет РФ, сообщи телеканал Рен-ТВ со ссылкой на свои источники. По какому делу, пока не уточняется.

В Барнауле глава МЧС Владимир Пучков обсудил предстоящий паводок. 1 февраля 2017 года.
В Барнауле глава МЧС Владимир Пучков обсудил предстоящий паводок. 1 февраля 2017 года.
mchs.gov.ru

Известно, что процессуальный статус Владимира Пучкова на данный момент — свидетель.

Пучков был министром до мая 2018 года. Незадолго до этого на него и возглавляемое им ведомство обрушилась волна критики в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

После трагедии начались масштабные проверки, в том числе в МЧС, которые уже выявили массу нарушений. В конце июля 2018 года стало известно о задержании бывшего первого заместителя главы МЧС генерал-полковника Сергея Шлякова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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